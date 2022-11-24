Формирование эффективной ПВО: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Ноябрь, 24 в 21:11

В четверг, 24 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, в частности, действия ВСУ на Донецком направлении.

А руководители разведки доложили о планах российских оккупантов на ближайшее время.

Речь шла также об обеспечении сил обороны техникой, вооружениями и боеприпасами, зимним снаряжением.

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Отдельно обсудили восстановление энергетической системы и ликвидацию последствий ракетных ударов России 23 ноября, обеспечение стабильности связи путем перехода на автономное энергопитание.

– Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны, – уточняет Офис президента.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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