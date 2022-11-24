Формирование эффективной ПВО: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
В четверг, 24 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, в частности, действия ВСУ на Донецком направлении.
А руководители разведки доложили о планах российских оккупантов на ближайшее время.
Речь шла также об обеспечении сил обороны техникой, вооружениями и боеприпасами, зимним снаряжением.
Отдельно обсудили восстановление энергетической системы и ликвидацию последствий ракетных ударов России 23 ноября, обеспечение стабильности связи путем перехода на автономное энергопитание.
– Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны, – уточняет Офис президента.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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