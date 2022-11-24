Формування ефективної ППО: Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Листопад, 24 в 21:11

У четвер, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті, зокрема дії ЗСУ на Донецькому напрямку.

А керівники розвідки доповіли про плани російських окупантів на найближчий час.

Йшлося також про забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, зимовим спорядженням.

Зараз дивляться

Окремо обговорили відновлення енергетичної системи та ліквідацію наслідків ракетних ударів Росії 23 листопала, забезпечення стабільності зв’язку шляхом переходу на автономне енергоживлення.

– Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони, – уточнює Офіс президента.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.