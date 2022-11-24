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Факти / Україна

Формування ефективної ППО: Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті, зокрема дії ЗСУ на Донецькому напрямку.

А керівники розвідки доповіли про плани російських окупантів на найближчий час.

Йшлося також про забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, зимовим спорядженням.

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Окремо обговорили відновлення енергетичної системи та ліквідацію наслідків ракетних ударів Росії 23 листопала, забезпечення стабільності зв’язку шляхом переходу на автономне енергоживлення.

– Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони, – уточнює Офіс президента.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс президента
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