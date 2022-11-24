В Херсоне прогремели взрывы и начался пожар
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители, а также пользователи в соцсетях.
В Telegram каналах пишут, что взрывы прогремели именно из-за обстрела со стороны оккупантов.
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По неподтвержденным данным, начался пожар в одном из жилых домов.
Впоследствии первый заместитель председателя Херсонского облсовета, руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский подтвердил обстрелы города Россией.
— Ситуация с безопасностью в Херсоне остается сложной. Орки продолжают террористические обстрелы, бессистемно, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Есть пострадавшие, — написал он в Telegram.
Он не уточнил, какое количество пострадавших или объемы разрушений.