Листопад, 24 в 17:53

У Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, а також користувачі у соцмережах.

У Telegram каналах пишуть, що вибухи пролунали саме через обстріл з боку окупантів.

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За непідтвердженими даними, почалась пожежа в одному з житлових будинків.

Згодом перший заступник голови Херсонської облради, керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський підтвердив обстріли міста Росією.

– Ситуація з безпекою у Херсоні залишається складною. Орки продовжують терористичні обстріли, безсистемно, по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Є постраждалі, – написав він у Telegram.

Він не уточнив, яка кількість постраждалих чи об’єми руйнувань.