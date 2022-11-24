Листопад, 24 в 20:52

Німецькі зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені для території НАТО.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у відповідь на пропозицію Польщі.

У четвер Берлін дав зрозуміти, що установки ППО Patriot, які він запропонував Польщі, призначені для використання на території НАТО, у відповідь на вимогу Варшави направити систему на Україну.

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– Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, що означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО, – заявила вона.

За її словами, будь-яке використання за межами території НАТО потребуватиме попереднього обговорення з Альянсом і членами блоку.

Раніше Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot для гарантування безпеки її повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала шалена ракета і вбила двох людей.

Перед цим міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину направити вогневі установки Patriot в Україну.

– Після нових російських ракетних атак я попросив Німеччину, щоб батареї Patriot, запропоновані Польщі, були передані Україні та розміщені на її західному кордоні, – написав Блащак у Twitter.

У понеділок, 21 листопада, Польща заявила, що запропонує розмістити додаткові пускові установки ракет Patriot біля кордону з Україною.

Наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, призначені для перехоплення ракет, що наближаються.

Але ці системи в НАТО в дефіциті, оскільки після холодної війни багато союзників по НАТО скоротили їхню кількість, щоб відобразити оцінку того, що відтепер їм доведеться мати справу тільки з обмеженою ракетною загрозою, яка походить від таких країн, як Іран.

Ця думка різко змінилася після вторгнення Росії в Україну, що змусило союзників по НАТО терміново збільшити запаси боєприпасів і вирішити проблему нестачі систем протиповітряної оборони.

Коли Німеччина була передовою країною НАТО під час холодної війни, вона мала в своєму розпорядженні 36 установок Patriot, і навіть тоді вона покладалася на підтримку союзників по НАТО. Сьогодні чисельність німецьких військ скоротилася до 12 одиниць Patriot, дві з яких розгорнуті в Словаччині.