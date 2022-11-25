Ноябрь, 25 в 10:23

Служба безопасности Украины задержала в Киеве жителя оккупированного Крыма, приехавшего в столицу готовить диверсии.

Российский агент был переброшен из Крыма в Киев за месяц до начала полномасштабной войны.

Под видом посещения родственников он некоторое время находился в так называемом спящем режиме, а когда получил указание действовать, его задержала Служба безопасности.

Сейчас смотрят

В СБУ рассказали, что мужчина выполнял задачи российской спецслужбы и собирал разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Киеве.

По данным следствия, диверсантом оказался бывший сотрудник расформированной милиции, после освобождения из рядов МВД в 2014 году оставшийся в Севастополе. Он перешел работать в “управление полиции РФ”.

Известно, что мужчина прошел оперативно-боевую подготовку на базе обучающих центров российской спецслужбы.

В Киеве предатель пытался сформировать сеть информаторов, для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминалитета. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения мужчины и задержали.

Во время обыска у мужчины обнаружили российские паспорта, мобильный телефон с законспирированной перепиской с ФСБ, а также материалы, подтверждающие прохождение спецкурса на территории временно оккупированного Крыма.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.