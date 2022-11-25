Листопад, 25 в 17:47

Критичний момент в енергетичній системі України внаслідок масованого ракетного удару РФ тривав 14 годин.

Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, ворог не розраховував, що українські фахівці зможуть з’єднати систему в такі терміни.

Зараз дивляться

– Вже підключена майже вся критична інфраструктура, заживлюються споживачі. Тобто ми піднімаємося і робимо це досить швидко. Критичний момент в Україні тривав тільки 14 годин. За 14 годин нашим фахівцям вдалося з’єднати систему. Це, в принципі, дуже добрий результат, на який росіяни не розраховували. Вони розраховували, що повністю покладуть систему, і ми не зможемо відновитися, – сказала вона.

Зеркаль зазначила, що Запорізька атомна станція вже підключена до української мережі і отримує живлення.

– Критична небезпека вже усунута. Що стосується інших атомних станцій, то вони поступово нарощують своє виробництво, і вони підключені до мережі. Звичайно, в мережі зараз не достатньо всіх можливостей для того, щоб забезпечити українців електричною енергією. Наразі ми маємо тільки половину від необхідної генерації, – сказала вона.