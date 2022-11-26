Ноябрь, 26 в 9:26

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более полутысячи российских оккупантов, а также вражеское вооружение.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 26 ноября.

Так, общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 26 ноября ориентировочно составили:

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личного состава – ликвидировано около 86 710 человек (+560 оккупантов за сутки);

танков ‒ 2 901 (+2 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 848 (+4 за сутки);

артиллерийских систем – 1 896 (+1 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 395;

средств ПВО – 209;

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 554 (+1 за сутки);

крылатых ракет – 531;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2 за сутки);

специальной техники – 163 единицы.

Данные по потерях российских войск уточняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, подразделения армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области несут значительные потери. Местные больницы переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами захватчиков.