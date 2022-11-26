ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов, танки и артиллерийскую систему
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более полутысячи российских оккупантов, а также вражеское вооружение.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 26 ноября.
Так, общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 26 ноября ориентировочно составили:
Сейчас смотрят
- личного состава – ликвидировано около 86 710 человек (+560 оккупантов за сутки);
- танков ‒ 2 901 (+2 за сутки);
- боевых бронированных машин – 5 848 (+4 за сутки);
- артиллерийских систем – 1 896 (+1 за сутки);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 395;
- средств ПВО – 209;
- самолетов – 278;
- вертолетов – 261;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 554 (+1 за сутки);
- крылатых ракет – 531;
- кораблей /катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2 за сутки);
- специальной техники – 163 единицы.
Данные по потерях российских войск уточняются.
По данным Генерального штаба ВСУ, подразделения армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области несут значительные потери. Местные больницы переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами захватчиков.