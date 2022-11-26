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Факты / Україна

ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов, танки и артиллерийскую систему

Юлия Соколова, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более полутысячи российских оккупантов, а также вражеское вооружение.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 26 ноября.

Так, общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 26 ноября ориентировочно составили:

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  • личного состава – ликвидировано около 86 710 человек (+560 оккупантов за сутки);
  • танков ‒ 2 901 (+2 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 5 848 (+4 за сутки);
  • артиллерийских систем – 1 896 (+1 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 395;
  • средств ПВО – 209;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 554 (+1 за сутки);
  • крылатых ракет – 531;
  • кораблей /катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2 за сутки);
  • специальной техники – 163 единицы.

Данные по потерях российских войск уточняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, подразделения армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области несут значительные потери. Местные больницы переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами захватчиков.

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Источник: Генштаб ВСУ
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