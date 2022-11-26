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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів, танки та артилерійську систему

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські військові знищили понад пів тисячі російських окупантів, а також вороже озброєння.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 26 листопада.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали:

Зараз дивляться
  • особового складу ‒ ліквідовано близько 86 710 осіб (+560 окупантів за добу);
  • танків ‒ 2 901 (+2 за добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 5 848 (+4 за добу);
  • артилерійських систем – 1 896 (+1 за добу);
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 395;
  • засобів ППО ‒ 209;
  • літаків – 278;
  • гелікоптерів – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1 за добу);
  • крилатих ракет ‒ 531;
  • кораблів /катерів ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2 за добу);
  • спеціальної техніки ‒ 163 одиниці.

Дані щодо втрат російських військ уточнюються.

За даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, зазнають значних втрат. Місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами загарбників.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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