Листопад, 26 в 9:26

Протягом минулої доби українські військові знищили понад пів тисячі російських окупантів, а також вороже озброєння.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 26 листопада.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали:

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особового складу ‒ ліквідовано близько 86 710 осіб (+560 окупантів за добу);

танків ‒ 2 901 (+2 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 848 (+4 за добу);

артилерійських систем – 1 896 (+1 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 395;

засобів ППО ‒ 209;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1 за добу);

крилатих ракет ‒ 531;

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2 за добу);

спеціальної техніки ‒ 163 одиниці.

Дані щодо втрат російських військ уточнюються.

За даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, зазнають значних втрат. Місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами загарбників.