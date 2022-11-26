ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів, танки та артилерійську систему
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські військові знищили понад пів тисячі російських окупантів, а також вороже озброєння.
Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 26 листопада.
Так, загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали:
Зараз дивляться
- особового складу ‒ ліквідовано близько 86 710 осіб (+560 окупантів за добу);
- танків ‒ 2 901 (+2 за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 5 848 (+4 за добу);
- артилерійських систем – 1 896 (+1 за добу);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 395;
- засобів ППО ‒ 209;
- літаків – 278;
- гелікоптерів – 261;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1 за добу);
- крилатих ракет ‒ 531;
- кораблів /катерів ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2 за добу);
- спеціальної техніки ‒ 163 одиниці.
Дані щодо втрат російських військ уточнюються.
За даними Генерального штабу ЗСУ, підрозділи армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, зазнають значних втрат. Місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами загарбників.