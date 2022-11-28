Ноябрь, 28 в 11:24

На Кинбурнской косе Николаевской области продолжается военная операция. Погодные условия и географическое положение очень усложняют работу ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

— Там происходит то же, что и по всей Украине – война и боевые действия. Работа очень сложная, в том числе и из-за специфических погодных условий, шторма, ветра, географического расположения и разговоров о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевскую область, — сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что стоит дождаться официальной информации он Генерального штаба ВСУ, потому что “только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться”.

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