Листопад, 28 в 11:24

На Кінбурнській косі Миколаївської області продовжується військова операція. Погодні умови та географічне положення дуже ускладнюють роботу ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

– Там відбувається те саме, що й по всій Україні – війна та бойові дії. Робота дуже складна, зокрема й через специфічні погодні умови, шторми, вітер, географічне розташування та розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївську область, – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що варто дочекатися офіційної інформації він Генерального штабу ЗСУ, тому що “тільки вони можуть сповістити про те, що справді відбувається, і коли дійсно можна радіти”.

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Раніше австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що відхід російських військ із Кінбурнської коси стане ключем Збройних сил України для повернення контролю над рухом Чорним морем.