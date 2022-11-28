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Факты / Україна

На Запорожье продолжаются экстренные отключения: когда появится свет

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Запорожье продолжаются экстренные отключения: когда появится свет
Фото: Pixabay

Включение третьей очереди потребителей электроэнергии в Запорожской области, обесточенных с 11:30, и выключение первой очереди запланировано с 17:00 понедельника. Вторая очередь остается выключенной.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

— В Запорожской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Несмотря на принятые меры, уровень потребления электроэнергии превышает доведенные НЭК Укрэнерго для Запорожской области лимиты. Это заставляет прибегать к отключениям сразу нескольких очередей потребителей на время, превышающее определенный график стабилизационных почасовых отключений, — говорится в сообщении.

Кроме того, в обладминистрации не исключили отключение всех трех очередей потребителей, то есть, повторное отключение первой очереди, “если этого потребует ситуация”.

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— Единственный способ это предотвратить – срочно уменьшить потребление электроэнергии. Прежде всего, это касается потребителей, которые не попадают в списки 1-3 очередей на отключение из-за того, что заживлены от одной линии с объектами критической инфраструктуры. Срочно выключите все энергоемкие электроприборы, чья работа не является критически важной! Каждый потребленный вами киловатт – это лишний час без света для вашего соседа!, — говорится в сообщении.

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