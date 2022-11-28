На Запорожье продолжаются экстренные отключения: когда появится свет
Включение третьей очереди потребителей электроэнергии в Запорожской области, обесточенных с 11:30, и выключение первой очереди запланировано с 17:00 понедельника. Вторая очередь остается выключенной.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
— В Запорожской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Несмотря на принятые меры, уровень потребления электроэнергии превышает доведенные НЭК Укрэнерго для Запорожской области лимиты. Это заставляет прибегать к отключениям сразу нескольких очередей потребителей на время, превышающее определенный график стабилизационных почасовых отключений, — говорится в сообщении.
Кроме того, в обладминистрации не исключили отключение всех трех очередей потребителей, то есть, повторное отключение первой очереди, “если этого потребует ситуация”.
— Единственный способ это предотвратить – срочно уменьшить потребление электроэнергии. Прежде всего, это касается потребителей, которые не попадают в списки 1-3 очередей на отключение из-за того, что заживлены от одной линии с объектами критической инфраструктуры. Срочно выключите все энергоемкие электроприборы, чья работа не является критически важной! Каждый потребленный вами киловатт – это лишний час без света для вашего соседа!, — говорится в сообщении.