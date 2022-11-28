Ноябрь, 28 в 18:12

Включение третьей очереди потребителей электроэнергии в Запорожской области, обесточенных с 11:30, и выключение первой очереди запланировано с 17:00 понедельника. Вторая очередь остается выключенной.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

— В Запорожской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Несмотря на принятые меры, уровень потребления электроэнергии превышает доведенные НЭК Укрэнерго для Запорожской области лимиты. Это заставляет прибегать к отключениям сразу нескольких очередей потребителей на время, превышающее определенный график стабилизационных почасовых отключений, — говорится в сообщении.

Кроме того, в обладминистрации не исключили отключение всех трех очередей потребителей, то есть, повторное отключение первой очереди, “если этого потребует ситуация”.

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