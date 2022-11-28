Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Запоріжжі продовжуються екстрені відключення: коли з’явиться світло

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Запоріжжі продовжуються екстрені відключення: коли з’явиться світло
Фото: Pixabay

Включення третьої черги споживачів електроенергії у Запорізькій області, знеструмлених з 11:30, та вимкнення першої черги заплановано з 17:00 понеділка. Друга черга залишається вимкненою.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

– У Запорізькій області продовжуються екстрені відключення електроенергії. Попри вжиті заходи, рівень споживання електроенергії перевищує доведені НЕК Укренерго для Запорізької області ліміти. Це змушує вдаватися до відключень одразу кількох черг споживачів на якийсь час, що перевищує визначений графіком стабілізаційних погодинних відключень, – йдеться у повідомленні.

Крім того, в обладміністрації не виключили відключення всіх трьох черг споживачів, тобто повторне відключення першої черги, “якщо цього вимагатиме ситуація”.

Зараз дивляться
Читайте
По всій території України застосовуються аварійні відключення світла – Укренерго

– Єдиний спосіб цьому запобігти – терміново зменшити споживання електроенергії. Насамперед це стосується споживачів, які не потрапляють до списків 1-3 черг на відключення через те, що заживлені від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Терміново вимкніть усі енергоємні електроприлади, робота яких не є критично важливою! Кожен спожитий вами кіловат – це зайва година без світла для вашого сусіда!, – йдеться у повідомленні.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка