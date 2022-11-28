На Запоріжжі продовжуються екстрені відключення: коли з’явиться світло
Включення третьої черги споживачів електроенергії у Запорізькій області, знеструмлених з 11:30, та вимкнення першої черги заплановано з 17:00 понеділка. Друга черга залишається вимкненою.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
– У Запорізькій області продовжуються екстрені відключення електроенергії. Попри вжиті заходи, рівень споживання електроенергії перевищує доведені НЕК Укренерго для Запорізької області ліміти. Це змушує вдаватися до відключень одразу кількох черг споживачів на якийсь час, що перевищує визначений графіком стабілізаційних погодинних відключень, – йдеться у повідомленні.
Крім того, в обладміністрації не виключили відключення всіх трьох черг споживачів, тобто повторне відключення першої черги, “якщо цього вимагатиме ситуація”.
– Єдиний спосіб цьому запобігти – терміново зменшити споживання електроенергії. Насамперед це стосується споживачів, які не потрапляють до списків 1-3 черг на відключення через те, що заживлені від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Терміново вимкніть усі енергоємні електроприлади, робота яких не є критично важливою! Кожен спожитий вами кіловат – це зайва година без світла для вашого сусіда!, – йдеться у повідомленні.