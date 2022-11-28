Ноябрь, 28 в 18:16

Украина в тестовом режиме импортировала небольшие объемы электроэнергии из Румынии. В дальнейшем именно импорт электричества может стать инструментом стабилизации украинской энергосистемы, поврежденной атаками РФ.

Об этом сообщили в Энергетической компании Украины. Это государственное энергоснабжающее предприятие, которое занимается операциями по купле, продаже, поставке электроэнергии.

Тестирование импорта прошло в воскресенье, 27 ноября, в течение двух часов. Право импортировать электричество компания приобрела на аукционе Укрэнерго 24 ноября.

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– Государственный энерготрейдер АО Энергетическая компания Украины 27 ноября в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что импорт может рассматриваться как дополнительный инструмент стабилизации в энергосистеме. Тестирование поставок необходимо для проверки технической возможности импорта электричества из Европы.

Как уточнили в компании, 27 октября и 19 ноября этого года происходило тестирование импорта электроэнергии из Словакии.

Как известно, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, произошло масштабное отключение электроснабжения по всей стране.

По состоянию на 28 ноября ситуацию в энергосистеме до конца стабилизировать не удалось. Компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии.

По прогнозам мэра Киева Виталия Кличко, отключения электричества могут продолжаться до весны.

Источник: Энергетическая компания Украины