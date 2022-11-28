Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина протестировала возможность импорта электроэнергии из Румынии

Юлия Соколова, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Украина в тестовом режиме импортировала небольшие объемы электроэнергии из Румынии. В дальнейшем именно импорт электричества может стать инструментом стабилизации украинской энергосистемы, поврежденной атаками РФ.

Об этом сообщили в Энергетической компании Украины. Это государственное энергоснабжающее предприятие, которое занимается операциями по купле, продаже, поставке электроэнергии.

Тестирование импорта прошло в воскресенье, 27 ноября, в течение двух часов. Право импортировать электричество компания приобрела на аукционе Укрэнерго 24 ноября.

Сейчас смотрят

– Государственный энерготрейдер АО Энергетическая компания Украины 27 ноября в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что импорт может рассматриваться как дополнительный инструмент стабилизации в энергосистеме. Тестирование поставок необходимо для проверки технической возможности импорта электричества из Европы.

Как уточнили в компании, 27 октября и 19 ноября этого года происходило тестирование импорта электроэнергии из Словакии.

Как известно, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, произошло масштабное отключение электроснабжения по всей стране.

По состоянию на 28 ноября ситуацию в энергосистеме до конца стабилизировать не удалось. Компания Укрэнерго ввела аварийные отключения электроэнергии.

По прогнозам мэра Киева Виталия Кличко, отключения электричества могут продолжаться до весны.

Читайте
Энергетики готовятся к возможной новой атаке РФ и знают, куда она будет нацелена – Харченко

Источник: Энергетическая компания Украины

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка