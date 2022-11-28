Листопад, 28 в 18:16

Україна в тестовому режимі імпортувала невеликі обсяги електроенергії з Румунії. В подальшому саме імпорт електрики може стати інструментом стабілізації української енергосистеми, пошкодженої атаками РФ.

Про це поінформували в Енергетичній компанії України. Це державне енергопостачальне підприємство, яке займається операціями з купівлі, продажу, постачання електроенергії.

Тестування імпорту відбулося в неділю, 27 листопада, протягом двох годин. Право імпортувати електрику компанія придбала на аукціоні Укренерго 24 листопада.

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– Державний енерготрейдер АТ Енергетична компанія України 27 листопада в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00), – зазначається в повідомленні.

У компанії наголосили, що імпорт може розглядатися як додатковий інструмент стабілізації в енергосистемі. Тестування поставок необхідні для перевірки технічної можливості імпорту електрики з Європи.

Як уточнили в компанії, 27 жовтня та 19 листопада цього року відбувалося тестуванні імпорту електроенергії зі Словаччини.

Як відомо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були пошкоджені об’єкти інфраструктури, відбулося масштабне відключення електропостачання по всій країні.

Станом на 28 листопада ситуацію в енергосистемі до кінця стабілізувати не вдалося. Компанія Укренерго запровадила аварійні відключення електроенергії.

За прогнозами мера Києва Віталія Кличка, відключення електрики можуть тривати до весни.

Джерело: Енергетична компанія України