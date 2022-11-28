Пропал еще в марте. Под Изюмом оккупанты убили детского писателя Вакуленко

Ноябрь, 28 в 20:53

Есть фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, свидетельствующие о том, что детский писатель Владимир Вакуленко был убит на Харьковщине во время оккупации.

Об этом сообщают журналисты Суспільного.

После того, как ВСУ освободили Изюм, в городе обнаружили место массового захоронения.

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– По состоянию на начало сентября, там нашли более четырехсот тел. Погребение проводила местная ритуальная служба, она же вела журнал с данными об умерших. Как выяснили журналисты Суспільного, в этом журнале под номером 319 были указаны данные писателя, — сообщает издание.

Отмечается, что сначала правоохранители отрицали информацию о том, что в этой могиле был похоронен Владимир Вакуленко — 20 октября в эфире Єдиних новин пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины сделал заявление о том, что под номером 319 они обнаружили тело неизвестной женщины.

Однако расследователи Суспільного нашли фото тела под номером 319, сделанное перед погребением. На нем видно простреленые документы Владимира Вакуленко. Также татуировка на руке похожа на ту, что была у писателя. Сейчас данные о гибели Вакуленко подтвердила ДНК-экспертиза.

Напомним, что Вакуленко исчез в селе Капитоловка, неподалеку Изюма, в марте 2022 года. Родители писателя более 6 месяцев искали своего единственного сына. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты похитили его.

Фото: Вакуленко-К. Володимир