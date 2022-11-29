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Факти / Світ

НАТО збільшить постачання палива, ліків та теплого екіпірування Україні – Столтенберг

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО збільшить постачання палива, ліків та теплого екіпірування Україні – Столтенберг

У зв’язку з зимою НАТО слід збільшити постачання палива, медикаментів, теплого екіпірування для військових та іншої допомоги Україні. Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг у Бухаресті.

– Путін намагається використати зиму як зброю, – наголосив Столтенберг, уточнюючи, що російські окупанти зазнають поразки на полях битв.

Тим часом високопоставлений європейський дипломат сказав у коментарі Reuters, що це “буде жахлива зима для України”, а тому, за його словами, західні союзники працюють над посиленням підтримки та тим, щоб вона була стійкою.

Тим часом країни-члени НАТО мають намір погодити також збільшення постачання зброї в Україну.

Зараз дивляться

– Найближчі місяці стануть випробуванням для всіх нас. Для України це екзистенційне питання, для нас моральне. Ми маємо продовжувати допомагати Україні стільки, скільки необхідно, – наголосив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

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