На Запорожье украинские военные ударили по подразделениям врага — ранены 100 оккупантов

Ноябрь, 30 в 19:42

В Запорожской области 28-29 ноября украинские военные ударили по подразделениям врага.

Подтверждает поражение противника Генеральный штаб.

Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери оккупантов составили около 100 человек ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники.

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— Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, — говорится в сводке.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также важный объект оккупантов.

К слову, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых Россия потратила годы обучения и огромное количество денег.

Фото: ГУР