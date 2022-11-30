На Запоріжжі українські військові вдарили по підрозділах ворога – поранено 100 окупантів
У Запорізькій області протягом 28-29 листопада українські військові вдарили по підрозділах ворога.
Підтверджує ураження противника Генеральний штаб.
Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати окупантів склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.
– Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, – йдеться у зведенні.
Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.
До речі, російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких Росія витратила роки навчання та величезну кількість грошей.
Фото: ГУР