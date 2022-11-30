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Факти / Україна

Перевіряють на ознаки “русского міра”: СБУ проводить обшуки в Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Валентина Чорна, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

У відомстві наголошують, що з огляду на збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

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Такі заходи відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку “русского міра”;
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Раніше СБУ виявила велику кількість антиукраїнських матеріалів під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Правоохоронці знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність.

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СБУ обшукала єпархію УПЦ на Буковині: знайшли методички з Москви та громадянство РФ

Джерело: СБУ
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