Ноябрь, 30 в 17:20

Приказом министра обороны Украины генеральным директором ПАО Мотор Сич назначен Алексей Никифоров. Предыдущего же президента предприятия Вячеслава Богуслаева сняли с должности.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

– Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров, — сообщают в ведомстве.

В новый состав наблюдательного совета вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал. Председателем назначен заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко. Сообщается, что он уже провел первое заседание.

Сейчас смотрят

Напомним, что 23 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева. Ему объявлено подозрение по двум статьям УКУ – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Дело касается незаконных поставок ПАО Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.