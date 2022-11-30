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Факти / Україна

Замість заарештованого Богуслаєва. Гендиректором Мотор Січ призначили Нікіфорова

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
україна

Наказом міністра оборони України генеральним директором ПАТ Мотор Січ призначений Олексій Нікіфоров. Попереднього президента підприємства В’ячеслава Богуслаєва зняли з посади.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

– Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів, – повідомляють у відомстві.

До нового складу наглядової ради увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал. Головою  призначено заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка. Повідомляється, що він уже провів перше засідання.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 23 жовтня Служба безпеки України затримала В’ячеслава Богуслаєва. Йому було оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

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