Листопад, 30 в 17:20

Наказом міністра оборони України генеральним директором ПАТ Мотор Січ призначений Олексій Нікіфоров. Попереднього президента підприємства В’ячеслава Богуслаєва зняли з посади.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

– Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів, – повідомляють у відомстві.

До нового складу наглядової ради увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал. Головою призначено заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка. Повідомляється, що він уже провів перше засідання.

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Нагадаємо, що 23 жовтня Служба безпеки України затримала В’ячеслава Богуслаєва. Йому було оголошено підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Справа стосується незаконного постачання Мотор Січчю товарів військового призначення для російської штурмової авіації.