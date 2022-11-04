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Факты / Україна / Политика

Лозинский временно возглавил Минрегион после увольнения Чернышева

Валентина Летяк, редактор ленты
Василь Лозинський

Первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский будет временно исполнять обязанности главы Минрегиона после увольнения с этой должности Алексея Чернышева.

Соответствующее распоряжение Кабмина №982-р от 3 ноября обнародовано на правительственном портале.

— Положить временно с 4 ноября 2022 года выполнение обязанностей министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича, — говорится в документе.

Лозинский начал работу в Минрегионе в 2020 году. На должности первого заместителя он отвечал за деятельность Директората энергоэффективности, формирование и реализацию государственной политики в сфере энергоэффективности зданий.

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Верховная Рада 3 ноября поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, которого в тот же день правительство назначило новым главой Нафтогаза вместо Юрия Витренко, уволенного 2 ноября.

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Фото: Мінрегіон

Источник: Кабмин
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