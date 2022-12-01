Грудень, 01 в 13:29

Найближчими днями в Україні можуть об’єднати міністерства інфраструктури та регіонального розвитку.

Цю інформацію підтвердив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

– Буквально найближчими днями буде укрупнення двох міністерств – Міністерства інфраструктури та Міністерства регіонального розвитку – в одне велике міністерство, – сказав перший віцеспікер в ефірі національного телемарафону 1 грудня.

Він уточнив, що об’єднання потрібне для оптимізації, щоб міністерство “ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу”.

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Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що до парламенту вже надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення.

Після того як Верховна Рада проголосує за його звільнення, депутати мають підтримати проєкт ухвали про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром. На нього в такому разі буде покладено функції контролю за об’єднанням двох відомств.

Олександр Кубраков став міністром інфраструктури 20 травня 2021 року. Він замінив на цій посаді Владислава Криклія, якого Верховна Рада звільнила торік 18 травня.

Наразі Міністерство регіонального розвитку тимчасово очолює перший заступник голови Василь Лозінський. Його призначили після звільнення міністра Олексія Чернишова. Він же залишив свою посаду, бо став новим головою Нафтогазу.