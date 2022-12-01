Резников пригласил западных партнеров в Украину изучать Shahed 136

Декабрь, 01 в 16:49

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что приглашает западных партнеров на украинскую территорию для изучения иранских дронов, которые сегодня используются против нас, но потом могут стать частью тактики террора против всей Европы.

Об этом Резников сказал в четверг, 1 декабря, на брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

– Я приглашаю всех иностранных партнеров приезжать к нам, изучать Shahed 136 и давать нам предложения технические, как противостоять иранским дронам, – сказал министр.

Он отметил, что те же футбольные матчи или Олимпиады могут оказаться чрезвычайно опасными, потому что после пробного использования по Украине эти дроны могут направить для террористических ударов в Европе.

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