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Факты / Україна

Резников пригласил западных партнеров в Украину изучать Shahed 136

Анастасия Гевко, редактор ленты
Резников пригласил западных партнеров в Украину изучать Shahed 136
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что приглашает западных партнеров на украинскую территорию для изучения иранских дронов, которые сегодня используются против нас, но потом могут стать частью тактики террора против всей Европы.

Об этом Резников сказал в четверг, 1 декабря, на брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

– Я приглашаю всех иностранных партнеров приезжать к нам, изучать Shahed 136 и давать нам предложения технические, как противостоять иранским дронам, – сказал министр.

Он отметил, что те же футбольные матчи или Олимпиады могут оказаться чрезвычайно опасными, потому что после пробного использования по Украине эти дроны могут направить для террористических ударов в Европе.

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– Это значит, что сейчас нужно научиться уничтожать эти иранские дроны и российские ракеты, чтобы они не могли эту тактику террора использовать по вашим странам, – говорится в сообщении.

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