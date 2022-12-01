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Факти / Україна

Резніков запросив західних партнерів в Україну вивчати Shahed 136

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Резніков запросив західних партнерів в Україну вивчати Shahed 136
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що запрошує західних партнерів на українську територію задля вивчення іранських дронів, які сьогодні використовуються проти нас, але потім – можуть стати частиною тактики терору проти усієї Європи.

Про це Резніков сказав у четвер, 1 грудня, на брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

– Я запрошую усіх іноземних партнерів приїжджати до нас, вивчати Shahed 136 і давати нам пропозиції технічні, як протистояти іранським дронам, – сказав міністр.

Він зазначив, що ті ж футбольні матчі чи Олімпіади можуть стати надзвичайно небезпечними, тому що після пробного використання по Україні, ці дрони можуть направити для терористичних ударів у Європі. 

Зараз дивляться

– Це означає, що зараз треба навчитись нищити ці іранські дрони і російські ракети, щоб вони не могли цю тактику терору використовувати по ваших країнах, – йдеться у повідомленні.

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