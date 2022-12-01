Резніков запросив західних партнерів в Україну вивчати Shahed 136

Грудень, 01 в 16:49

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що запрошує західних партнерів на українську територію задля вивчення іранських дронів, які сьогодні використовуються проти нас, але потім – можуть стати частиною тактики терору проти усієї Європи.

Про це Резніков сказав у четвер, 1 грудня, на брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

– Я запрошую усіх іноземних партнерів приїжджати до нас, вивчати Shahed 136 і давати нам пропозиції технічні, як протистояти іранським дронам, – сказав міністр.

Він зазначив, що ті ж футбольні матчі чи Олімпіади можуть стати надзвичайно небезпечними, тому що після пробного використання по Україні, ці дрони можуть направити для терористичних ударів у Європі.

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