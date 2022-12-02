Грудень, 01 в 22:55

Збройні сили України просуваються на території Луганщини з боку Харківської області. До міста Кремінна залишається декілька кілометрів.

Про це поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі марафону на телеканалі FREEДОМ.

За його словами, українські військові вже недалеко від Кремінної, “буквально за декілька кілометрів”. ЗСУ також рухаються вперед у напрямку Сватового.

Зараз дивляться

– Що стосується напрямку Сватового та Кремінної, там ЗСУ якраз потроху, але все ж просуваються вперед. Ми нещодавно публікували відео з підстанції Кремінська, яку знищили російські окупанти. Для розуміння, ця підстанція знаходиться від населеного пункту Кремінна буквально за кілька кілометрів, – зазначив Гайдай.

Він додав, що на цьому напрямку “дуже важко дається кожен метр землі”, тому що російські окупанти звезли туди величезну кількість техніки, замінували дороги, мости, будівлі, лісопосадки, побудували так звані укріпрайони.

Крім того, російське командування перекинуло туди велику кількість живої сили: кадирівців, бойовиків “ЛНР/ДНР”, нещодавно мобілізованих, вагнерівців.

За словами Гайдая, війська РФ не полишають спроб захопити руїни населеного пункту Білогорівка на Донецькому напрямку. Проте ЗСУ неймовірними зусиллями тримають селище і не дозволяють ворогу прорвати оборону.

Гайдай додав, що найбільш боєздатні рашисти зараз перебувають у районі Старобільська. Це десантники, яких перекинули з Херсонського напрямку. Вони формують своєрідну другу лінію оборони.

Голова ОВА поінформував, що після деокупації Луганщини населені пункти доведеться відбудовувати практично з нуля, з урахуванням громадської думки.

Наприклад, із Сєвєродонецька виїхали понад 100 тис. жителів, в окупації залишаються близько 10 тис. Після деокупації місто доведеться будувати спочатку через значні руйнування.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая