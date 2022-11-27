ВСУ постоянно отбивают атаки РФ в направлении Белогоровки: ситуация в Луганской области

Ноябрь, 27 в 17:51

В Луганской области ситуация на фронте, где происходят кровавые боевые действия, чрезвычайно сложная. Российские захватчики пытаются продвинуться в направлении деоккупированной Белогоровки, однако украинские воины не дают им такой возможности.

Оккупанты совершают очередные атаки по принципу: обстрелы и последующие наступления. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона Единые новости.

По его словам, украинские бойцы круглосуточно отбивают атаки россиян. Упорные бои продолжаются и на Харьковском направлении, в частности, на линии Сватово — Кременная.

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— Должны позаботиться о нормальной зимовке людей. Уже этим занимаемся. Ждем, когда линия фронта сдвинется хотя бы на четыре десятка километров. Это будет означать, что Грады (ракетные системы залпового огня, — Ред.) людей не достанут, — отмечает Гайдай.

Гайдай рассказал, что в Белогоровке не осталось уцелевших домов. В Макеевке оккупанты обстреляли все дома, в которых уже нельзя проживать.

В Невском более половины помещений полностью разрушены, а вторая часть также находится под обстрелами. По его словам, там живет около 150 человек, но пока нет желающих эвакуироваться.