О передаче речь не идет: Ткаченко о регистрации монастыря ПЦУ в Лавре

Декабрь, 02 в 23:44

Киево-Печерская лавра не перешла в юридическое владение Православной церкви Украины.

На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра, в монастыре, который расположен напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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— Юридическое лицо Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ (МП) зарегистрирована много лет назад по адресу ул. Лаврская, 15 (Нижняя лавра). Новосозданное юридическое лицо Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ (ПЦУ) зарегистрирована по адресу ул. Лаврская, 14 (Церковь Феодосия Печерского, непосредственно рядом с Верхней лаврой). На это есть должное согласие Национального заповедника Киево-Печерская лавра, — написал глава Минкульта.

Ткаченко подчеркнул, что регистрация нового юридического лица не создает новых имущественных прав.

— Церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица ПЦУ. Собственность всей Киево-Печерской лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями, заключенными в разное время и на разных условиях, — отметил Ткаченко.

Ранее представитель ПЦУ Евстратий Заря сообщил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.

Сведения о юридическом лице, входящем в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр 2 декабря.