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Факти / Україна

Про передачу мова не йде: Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
лавра Київ
Фото: Unsplash

Києво-Печерська лавра не перейшла у юридичне володіння Православної церкви України.

Насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра, в монастирі, який розташований навпроти території Верхньої лаври і входить до відання заповідника.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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 – Юридична особа Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ (МП) зареєстрована багато років тому за адресою вул. Лаврська, 15 (Нижня лавра). Новостворена юридична особа Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ (ПЦУ) зареєстрована за адресою вул. Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою лаврою). На це є належна згода Національного заповідника Києво-Печерська лавра, – написав очільник Мінкульту.

Ткаченко наголосив на тому, що реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав.

– Церква Феодосія Печерського та корпуси в межах мурів довкола неї перебували в користуванні ПЦУ і до реєстрації в ньому нової юридичної особи ПЦУ. Власність всієї Києво-Печерської лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами, укладеними в різні часи та на різних умовах, – зазначив Ткаченко.

Раніше речник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ. 

Відомості про юридичну особу, яка входить до структури ПЦУ, було внесено до Єдиного державного реєстру 2 грудня.

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