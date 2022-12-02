РФ готова покинути ЗАЕС в обмін на безперебійний транзит нафти та газу через Україну – росЗМІ

Грудень, 02 в 17:27

Росія готова залишити територію окупованої Запорізької атомної електростанції. В обмін на це там хочуть безперебійного транзиту нафти та газу через Україну.

Про це з посиланням на джерела, близькі до Кремля, що говорили на умовах анонімності, а також на співрозмовника, близького до уряду РФ, пише російська Медуза.

Як уточнюється, росіяни готові піти із Запорізької АЕС, однак не планують повністю залишити Запорізьку область.

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За інформацією видання, Кремль планує передати АЕС або МАГАТЕ, або українській владі.

Джерела зазначають, що в обмін на виведення військ з АЕС влада РФ розраховує на гарантії безперебійного транзиту газу і нафти через територію України.

За словами співрозмовників, і в Кремлі і в уряді є “готовність до угоди”, так як “качати і продавати нафту і газ дуже важливо для російського бюджету”.

Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі Медузі відкинув можливість цієї угоди.

В Україні цю інформацію поки що офіційно не коментували.

Нагадаємо, російські агресори окупували ЗАЕС на початку повномасштабного вторгнення.

А 5 жовтня диктатор РФ Володимир Путін підписав указ про нібито перехід станції у “власність” Росії.

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Фото: Енергоатом