Декабрь, 01 в 14:01

Сегодня, 1 декабря, президент госпредприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Он исполнял обязанности главного инженера электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Причиной увольнения стало наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов.

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Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили Игоря Мурашова, занимавшего должность гендиректора ЗАЭС. Позже в МАГАТЭ заявили, что освобожденный из плена РФ Игорь Мурашов не сможет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС, поскольку находится на территории, подконтрольной Украине.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом