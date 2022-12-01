Глава Энергоатома уволил заместителя главного инженера ЗАЭС за сотрудничество с оккупантами
Сегодня, 1 декабря, президент госпредприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Он исполнял обязанности главного инженера электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Причиной увольнения стало наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов.
Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.
Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили Игоря Мурашова, занимавшего должность гендиректора ЗАЭС. Позже в МАГАТЭ заявили, что освобожденный из плена РФ Игорь Мурашов не сможет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС, поскольку находится на территории, подконтрольной Украине.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом