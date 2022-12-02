Декабрь, 02 в 11:04

Дефицит боеприпасов ограничивает потенциал армии России для восстановления эффективных широкомасштабных наземных операций.

Такое предположение высказали 2 декабря в разведке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве уверены: проблемы материально-технического обеспечения россиян усугубились после того, как в ноябре они отошли с западного берега реки Днепр.

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После отступления оккупантов в Херсонской области у Вооруженных сил Украины появилась возможность для ударов по дополнительным российским материально-техническим узлам и линиям связи.

Эта угроза, вероятно, побудила российских логистов перенести узлы поставок, включая железнодорожные перегрузочные пункты, далее на Юг и Восток.

Теперь у российских подразделений логистики появились дополнительные трудоемкие задачи – загрузить и разгрузить свои поставки с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Имеют проблемы россияне теперь и с тем, как довезти необходимую им технику или боеприпасы к своим передовым оборонительным позициям, чтобы не попасть по дороге под огонь украинской артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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