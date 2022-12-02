РФ складно відновити наземні операції: у британській розвідці назвали причину

Грудень, 02 в 11:04

Дефіцит боєприпасів обмежує потенціал армії Росії для відновлення ефективних широкомасштабних наземних операцій.

Таке припущення висловили 2 грудня в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві певні: проблеми матеріально-технічного забезпечення росіян посилилися після того, як у листопаді вони відійшли із західного берега річки Дніпро.

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Після відступу окупантів у Херсонській області у Збройних сил України з’явилась можливість для ударів по додаткових російських матеріально-технічних вузлах і лініях зв’язку.

Ця загроза, імовірно, спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно із залізничними перевантажувальними пунктами, далі на Південь і Схід.

Тож тепер російські підрозділи логістики мають додаткові трудомісткі завдання – завантажити та розвантажити свої постачання із залізничного транспорту на автомобільний.

Мають клопіт росіяни тепер і з тим, як довезти необхідну їм техніку чи боєприпаси до своїх передових оборонних позицій, щоб не потрапити по дорозі під вогонь української артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

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