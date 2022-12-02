Грудень, 02 в 20:45

Туреччина очікує чіткішої картини щодо російсько-української війни до весни наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Reuters.

За його словами, оскільки бойові дії тривають, а президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що він відкритий до переговорів, необхідно мати зрозумілість щодо майбутнього.

Зараз дивляться

– Зараз Україна просувається на місцях, відвойовуючи деякі зі своїх окупованих територій. Але Росія у відповідь навмисно завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Тож життя стає складнішим для українців зокрема, і для всіх нас. Я думаю, що до весни ми матимемо чітку картину щодо припинення вогню або перемир’я, або столу переговорів. Але ми не будемо здаватися. Як Туреччина, ми будемо продовжувати наші зусилля, – повідомив він.

Останнім часом війна Росії проти України стала складнішою, оскільки бої на сході країни стали важчими, сказав Чавушоглу, додавши, що деякі західні країни повинні робити більше для того, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

Вчора, 1 грудня, американський президент Джо Байден готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, але за умов, що той готовий показати зацікавленість до припинення війни в Україні.