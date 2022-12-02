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Факты / Україна

Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления Украины – Шмыгаль

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ситуации с электроснабжением в Украине и поручил вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову создать координационный штаб по распределению генераторов.

– На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения – облэнерго – доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры, – сказал премьер.

Он добавил, что потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40-50%, восстановление продолжается.

По его прогнозу это позволит сократить время отключений и перейти к прогнозируемым плановым графикам.

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Шмигаль поручил Кубракову создать координационный штаб, который будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь.

– Также этот штаб будет заниматься обеспечением достаточного количества топлива для этих генераторов. Должны четко определить приоритеты. Обеспечить всю критическую инфраструктуру и все Пункты несокрушимости. Это первоочередная задача, – резюмировал премьер-министр.

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