Производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления Украины – Шмыгаль

Декабрь, 02 в 18:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ситуации с электроснабжением в Украине и поручил вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову создать координационный штаб по распределению генераторов.

– На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения – облэнерго – доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры, – сказал премьер.

Он добавил, что потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40-50%, восстановление продолжается.

По его прогнозу это позволит сократить время отключений и перейти к прогнозируемым плановым графикам.

Сейчас смотрят

Шмигаль поручил Кубракову создать координационный штаб, который будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь.