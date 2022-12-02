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Факти / Україна

Виробники електроенергії забезпечують 83% споживання України – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про ситуацію з електропостачанням в Україні та доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову створити координаційний штаб з розподілу генераторів.

– Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу – обленерго – доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури, – сказав прем’єр.

Він додав, що потреби підприємств та житлового сектору забезпечуються на 40-50%, відновлення триває.

За його прогнозом, це дозволить скоротити час відключень та перейти до прогнозованих планових графіків.

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Шмигаль доручив Кубракову створити координаційний штаб, який займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу. 

– Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів. Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі Пункти незламності. Це першочергове завдання, – резюмував прем’єр-міністр.

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