Декабрь, 02 в 8:37

2 декабря потери личного состава армии РФ в войне против Украины превысили 90 тыс.

За 282 суток Вооруженные силы Украины уничтожили около 90 090 оккупантов.

Только за последние сутки количество захватчиков сократилось на 650.

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Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Потери РФ на 2 декабря 2022

личного состава – около 90 090 (+650),

танков ‒ 2 916 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 5 883 (+6),

артиллерийских систем – 1 905 (+1),

реактивных систем залпового огня – 395,

средств противовоздушной обороны ‒ 210,

самолетов – 280,

вертолетов – 262 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 564 (+2),

крылатых ракет ‒ 531,

кораблей (катеров) ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 464 (+23),

специальной техники – 163.

Напомним, что в ноябре Силы обороны Украины установили новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за более чем девять месяцев полномасштабной войны.

По данным Минобороны, Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать за 30 дней ноября 16 970 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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