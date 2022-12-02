ЗСУ ліквідували вже понад 90 тис. окупантів

Грудень, 02 в 8:37

2 грудня втрати особового складу армії РФ у війні проти України перевищили 90 тис.

За 282 доби Збройні сили України знищили близько 90 090 окупантів.

Лише протягом останньої доби кількість загарбників скоротилася на 650.

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Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Втрати РФ на 2 грудня 2022

особового складу ‒ близько 90 090 (+650),

танків ‒ 2 916 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6),

артилерійських систем – 1 905 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 395,

засобів протиповітряної оборони ‒ 210,

літаків – 280,

гелікоптерів – 262 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 564 (+2),

крилатих ракет ‒ 531,

кораблів (катерів) ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23),

спеціальної техніки ‒ 163.

Нагадаємо, що в листопаді Сили оборони України встановили новий рекорд зі знищення російських окупантів за понад дев’ять місяців повномасштабної війни.

За даними Міноборони, Збройним силам України вдалося ліквідували за 30 днів листопада 16 970 загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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