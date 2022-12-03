Грудень, 03 в 18:23

За час повномасштабної війни РФ вивезла з тимчасово окупованих територій України пшеницю на щонайменше $1 млрд.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на дослідження NASA Harvest – програми американського аерокосмічного агентства з продовольчої безпеки та сільського господарства.

Дослідження проводилося з використанням супутникових знімків і дає уявлення про те, що відбувається на захоплених РФ територіях.

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Згідно з оцінками NASA Harvest, майже чверть української пшениці вирощується на тимчасово окупованих територіях.

З непідконтрольних Києву територій цього року було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур. Водночас площі з незібраним врожаєм переважно знаходяться вздовж лінії фронту.

Оцінки NASA Harvest стосуються саме пшениці й поки виключають інші агрокультури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Зазначається, що кораблі РФ експортували вкрадене українське зерно, ймовірно, до різних країн, таких як Лівія та Іран. Водночас складно оцінити обсяги такого “експорту”, оскільки відправники приховують походження вантажів зерна.

Фахівці NASA Harvest підрахували, що українські аграрії цього року зібрали 26,6 млн тонн пшениці. Це на кілька мільйонів тонн перевищує інші прогнози.

Видання цитує прокуратуру Швейцарії, де наголосили, що комерціалізація вкраденої сировини може вважатися воєнним злочином.

Українська компанія HarvEast повідомила в коментарі Bloomberg, що всі озимі культури, які вона висадила на своїх землях у Донецькій області, російські окупанти вкрали та вивезли з України.

Видання нагадує, що Україна є великим експортером пшениці. Тому блокада українських портів після повномасштабного вторгнення військ РФ призвела до стрімкого зростання цін, потенційно зробивши контрабанду зерна більш прибутковою.

Укладена в липні в Стамбулі зернова угода, яка дозволила Україні поновити експорт, допомогла знизити ціни на зерно. Проте вони все ще залишаються історично високими.

Як відомо, зерно та іншу агропродукцію експортують із трьох українських портів на Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Південний.

17 листопада стало відомо, що дію зернового коридору через Чорне море продовжено ще на чотири місяці.