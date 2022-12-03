В войне против Украины РФ уже использует стратегический запас некоторых ракет – разведка
России не хватает ракет для массированных атак по Украине, поэтому враг уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также новые ракеты, изготовленные в этом году, в частности в августе.
Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
– Некоторые ракеты используются прямо с конвейера. На сколько их хватит, зависит от производства. Оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет обхода экономических санкций еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства, – подчеркнул он.
По его словам, Россия также пополнила запасы за счет артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152 мм, которые в течение двух месяцев вывозила из Беларуси.
Кроме того, Кремль ведет переговоры с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО Смерч и Ураган, а также с Ираном – относительно баллистических ракет.
Однако, как сказал Скибицкий, на сегодня не зафиксированы поставки иранских ракет в РФ.
Что касается даты предполагаемого нового ракетного удара по Украине со стороны России, в Офисе президента считают, что в Кремле ждут усиления морозов.
То есть Россия хочет заморозить украинцев, поэтому ожидает возможности максимально ударить по объектам, отвечающим за обеспечение теплом.
Источник: ГУР