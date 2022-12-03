В войне против Украины РФ уже использует стратегический запас некоторых ракет – разведка

Декабрь, 03 в 13:39

России не хватает ракет для массированных атак по Украине, поэтому враг уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также новые ракеты, изготовленные в этом году, в частности в августе.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Некоторые ракеты используются прямо с конвейера. На сколько их хватит, зависит от производства. Оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет обхода экономических санкций еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства, – подчеркнул он.

По его словам, Россия также пополнила запасы за счет артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152 мм, которые в течение двух месяцев вывозила из Беларуси.

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Кроме того, Кремль ведет переговоры с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения к РСЗО Смерч и Ураган, а также с Ираном – относительно баллистических ракет.

Однако, как сказал Скибицкий, на сегодня не зафиксированы поставки иранских ракет в РФ.

Что касается даты предполагаемого нового ракетного удара по Украине со стороны России, в Офисе президента считают, что в Кремле ждут усиления морозов.

То есть Россия хочет заморозить украинцев, поэтому ожидает возможности максимально ударить по объектам, отвечающим за обеспечение теплом.

Источник: ГУР