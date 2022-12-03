У війні проти України РФ вже використовує стратегічний запас деяких ракет – розвідка

Грудень, 03 в 13:39

Росії бракує ракет для масованих атак по Україні, тому ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також нові ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. На скільки їх вистачить, залежить від виробництва. Воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави, – наголосив він.

За його словами, Росія також поповнила запаси за рахунок артилерійських боєприпасів калібрів 122 мм та 152 мм, які упродовж двох місяців вивозила із Білорусі.

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Окрім того, Кремль веде перемовини з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ Смерч та Ураган, а також з Іраном – щодо балістичних ракет.

Однак, як сказав Скібіцький, на сьогодні не зафіксовано постачання іранських ракет до РФ.

Щодо дати нового ймовірного ракетного удару по Україні з боку Росії, в Офісі президента вважають, що у Кремлі чекають на посилення морозів.

Тобто Росія хоче заморозити українців, тому чекає на можливість максимально вдарити по об’єктах, які відповідають за забезпечення теплом.

Джерело: ГУР