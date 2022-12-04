Грудень, 04 в 20:04

Під час часткової окупації Київської області російські військові, які знаходились в аеропорту Гостомеля, обікрали український літак Ан-225 Мрія, розбомблений ними у лютому.

Про це повідомив командир четвертої бригади оперативного реагування Національної гвардії, полковник Артем Ілюхін в інтерв’ю Суспільному.

Його бригада брала участь в бойових діях на злітній смузі гостомельського аеропорту. Він повідомив, що Мрію знищили під час боїв, проте основного ураження вона зазнала від окупантів уже після обстрілів. Ілюхін пояснив, що по літаку видно, що його навмисне підпалювали в декількох місцях.

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Командир нагадав, що представники російської льотної школи кілька разів приїжджали з відрядженнями до Гостомеля.

– Основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, були забрані росіянами з літака. “З коренями” видерті плати, проводи тощо, – пояснив він.

Раніше гендиректор ДП Антонов Євген Гаврилов розповів, що Україна почала відбудовувати знищений літак Мрія.

Він розповів, що приблизна вартість відбудови сягає 500 млн євро.

Фото: ДП Антонов