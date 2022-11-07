Украина уже на 30% построила второй самолет Ан-225 Мрия

Ноябрь, 07 в 20:50

В понедельник, 7 ноября, генеральный директор ГП Антонов Евгений Гаврилов сообщил, что Украина строит второй самолет Ан-225 Мрия вместо разрушенного россиянами во время боев в Гостомеле.

Об этом пишет Bild.

– Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, – сообщил Гаврилов.

Он добавил, что вторая Мрия готова уже на 30%, стоимость ее строительства оценивается в 500 млн евро.

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Собирать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания Антонов и куда часто летал Ан-225.

Напомним, Россия уничтожила самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 Мрия при попытке захватить Киев. Остатки самолета находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле.

В ангарах Антонова ранее находился и частично построенный второй экземпляр Ан-225.

Фото: Антонов