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Факти / Україна

Російський терор несе загрозу Європі: реакція МЗС України на падіння ракети у Молдові

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Падіння російської ракети в Молдові підтверджує факт того, що терор РФ є загрозою для безпеки не лише нашої країни.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, – написав Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС закликав партнерів України якомога швидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які допоможуть нашим воїнам рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру країни та унеможливлять ракетні обстріли Росії загалом.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що під час масованої атаки РФ території України одна з російських ракет впала біля молдавського міста Бричани, що розташоване на кордоні з Чернівецькою областю, після чого її виявив патруль прикордонної поліції.

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