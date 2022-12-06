Декабрь, 06 в 17:43

С начала полномасштабной войны правительство выделило более 1 трлн грн на финансирование Вооруженных сил Украины и в целом сферы безопасности и обороны.

Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в условиях войны финансирование армии является ключевым приоритетом, на который направлена большая часть ресурсов государственного бюджета.

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– Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес платят сейчас в бюджет, направляются на обеспечение наших военных. За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн, — подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что на зарплаты для военных, которые сейчас защищают Украину, было выделено 770 млрд грн.

А на закупку, ремонт, модернизацию вооружения и военной техники правительство предусмотрело 176,2 млрд грн. Как отметил Шмыгаль, это больше, чем “за последние 10 лет вместе взятые”.

Значительное финансирование армии предусмотрено и в госбюджете на 2023 год. В частности, на закупку, ремонт и модернизацию оружия заложено 300 млрд грн.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада Украины поддержала государственный бюджет на 2023 год в целом. Ключевым приоритетом в нем определена сфера безопасности и обороны, на которую направят 43% всех средств.

А второй приоритет – социальные выплаты для украинцев (пенсии, субсидии и т.п.). На это предусмотрено более 30% расходов госбюджета. Также будет создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, на который выделяют около 35 млрд грн.