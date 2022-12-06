Грудень, 06 в 17:43

Від початку повномасштабної війни уряд виділив понад 1 трлн грн на фінансування Збройних сил України та загалом сфери безпеки та оборони.

Про це поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в умовах війни фінансування армії є ключовим пріоритетом, на який спрямовується більша частина ресурсів державного бюджету.

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– Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. За час війни на фінансування армії та сектору безпеки Уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що на зарплати для військових, які зараз захищають Україну, було виділено 770 млрд грн.

А на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєння та військової техніки уряд передбачив 176,2 млрд грн. Як зазначив Шмигаль, це більше, ніж “за останні 10 років разом узяті”.

Значне фінансування армії передбачено і в держбюджеті на 2023 рік. Зокрема, на закупівлю, ремонт та модернізацію зброї закладено 300 млрд грн.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада України підтримала державний бюджет на 2023 рік у цілому. Ключовим пріоритетом у ньому визначено сферу безпеки та оборони, на яку спрямують 43% всіх коштів.

А другий пріоритет – соціальні виплати для українців (пенсії, субсидії тощо). На це передбачено понад 30% видатків держбюджету. Також буде створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ, на який виділяють близько 35 млрд грн.