Грудень, 06 в 19:50

В Міноборони не бачать необхідності додаткової мобілізації в Україні, але в Генштабі розробляють заходи у відповідь на другу хвилю мобілізації в Росії.

Про це в етері національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Очільник оборонного відомства також заявив, що у зв’язку з можливою другою хвилею мобілізації в РФ у Генштабі ЗСУ вже робляться “певні організаційні заходи”, що перебуває під контролем верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського.

Зараз дивляться

– Говорити, що сьогодні нам потрібна додаткова мобілізація, то питання так зараз не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей в ЗСУ та взагалі в секторі безпеки і оборони, а нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя: починаючи від артилерії, снарядів, броньованих автомашин, танків і літаків. Партнери знають про цей перелік. Це необхідно, щоб наші хлопці та дівчата могли бути більш успішними на фронті, як ми це вже демонструємо 9 місяців, – сказав він.

Водночас міністр оборони прокоментував петицію щодо демобілізації військових ЗСУ, які прослужили один рік на фронті. Раніше зазначену петицію президент Зеленський передав на розгляд уряду. На його думку, ця петиція не відповідає інтересам обороноздатності України. Втім, у Верховній Раді зараз розглядають відпустки для військових, тому, вважає Резніков, це є найбільш цивілізованим рішенням.

За його словами, Росія по багатьох позиціях крилатих та балістичних ракет використала більше, ніж передбачає необхідний резерв, який має бути у випадку нападу на РФ.

– Якщо ви подивитесь на ракети Іскандер, то їх (залишилось, – Ред.) менше 13%. Хоча правила кажуть, що 25%, а то і 30% треба залишати. До вчорашнього нападу ракет Калібр було 37%, вчора вони 20 (ракет, – Ред.) відстріляли, відповідно, десь до 30% вже наближається, – каже міністр.

Резніков зауважив, що у росіян різко впала спроможність виготовляти ракети, після того, як на Росію були накладені західні санкції, а по деяких ракетах такої можливості взагалі немає.

– Єдине, щоб ми не дуже сильно так тішилися, в них великий запас ракет С300 – це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, а вони їх запускають в режимі земля-земля і таким чином намагаються тероризувати наші прикордонні області, або області, які межують з тимчасово окупованими територіями, – сказав він.

Очільник Міноборони наголосив, що ця війна є війною ресурсів, а західні партнери допомагають Україні забезпечити ці ресурси на полі бою, що демонструє успіх ЗСУ.

На думку Олексія Резнікова, витрачені запаси Росії можуть слугувати приводом для зміни військового керівництва у ЗС РФ.

– Світ вже звик, що є держава-терорист, і поступово закручує їй гайки. Все завершиться їх повною поразкою, – сказав він.

Міністр оборони прокоментував падіння ракети у Молдові. За його словами, усе може бути, тому Україна допускає й варіанти падіння української ракети протиповітряної оборони.

– Головне, що ні в кого до нас немає претензій. Усі розуміють, що Україна, відповідно до конвенцій міжнародних, застосовує своє право на самооборону, – наголосив він.

Олексій Резніков також вважає, що після невдалих обстрілів об’єктів інфраструктури України, у Кремлі можуть змінити тактику, і серед ризиків є повторний напад з боку Білорусі.

– Сьогодні, безпосередньо на цей момент, ударне угруповання в Білорусі не зафіксоване, але якщо вони приймуть таке рішення, то їм потрібен буде певний час, і ми побачимо ці підготування, – сказав він.

Міністр оборони має надію, що білоруський народ не хоче війни з Україною, щоб білоруси гинули на українській землі.

Олексій Резніков додав, що на Заході хочуть продовжувати допомагати Україні попри те, що були побоювання втоми від війни. Все через те, що партнери Києва бачать успіхи ЗСУ у війні з Росією, коли на початку вторгнення усі прогнозували захоплення України за декілька днів.

Крім того, Резніков заявив, що українські жінки, які воюють на фронті, можуть прокомунікувати з військовим керівництвом своє положення на полі бою, щоби бути більш ефективними у російсько-українській війні. Як приклад, міністр навів підготовку снайперів у країнах Балтії, куди можуть записатись українські жінки.

Водночас міністр оборони повідомив, що в окремих підрозділах вже використовується уніфікована військова форма для жінок, що служать в ЗСУ. Наразі в Міноборони чекають реакції на використання форми, після чого це буде запроваджено як повноцінний стандарт.