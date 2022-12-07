Декабрь, 07 в 13:32

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего правоохранителя, который помогал врагу создавать аналог ФСБ РФ.

По данным следствия, оккупационный орган под названием “государственная служба безопасности” должен был выполнять задачи Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима на территории региона.

— Пособник агрессора подыскивал единомышленников, которым предлагал вступить в ряды филиала ФСБ. Также он занимался формированием агентурного аппарата российской спецслужбы, который должен проводить разведывательно-подрывную деятельность на Юге Украины, — сообщили в СБУ.

Злоумышленником оказался бывший местный правоохранитель, который уволился из органов еще в 2010 году.

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В поле зрения ФСБ он попал перед началом полномасштабного вторжения. Тогда враг пригласил его помочь в сборе информации об общественно-политической обстановке в Херсоне.

– Во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он потом координировал свои преступные действия. Для подбора кандидатов в ряды подконтрольного Москве ГСБ он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур, — говорится в сообщении.

В обмен на сотрудничество агрессор пообещал злоумышленнику руководящую должность в псевдооргане оккупантов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за совершение преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.