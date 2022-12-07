Грудень, 07 в 13:32

У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колишнього правоохоронця, який допомагав ворогу створювати аналог ФСБ РФ.

За даними слідства, окупаційний орган під назвою “государственная служба безопасности” мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону.

– Пособник агресора підшукував однодумців, яким пропонував вступити до лав філіалу ФСБ. Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України, – повідомили в СБУ.

Зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році.

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У поле зору ФСБ він потрапив перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді ворог запросив його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні.

– Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії. Для підбору кандидатів до лав підконтрольного Москві ГСБ він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур, – йдеться у повідомленні.

В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну посаду у псевдооргані окупантів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.